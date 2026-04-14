Braglia | Il Milan lo vedo involuto Se Allegri non raggiunge il quarto posto diventa un fallimento

Simone Braglia analizza la situazione attuale del Milan, sottolineando un calo nelle prestazioni della squadra rispetto alle stagioni passate. Secondo l’esperto, se la squadra non riuscirà a ottenere il quarto posto al termine del campionato, si tratterà di un risultato negativo. Braglia ha anche espresso alcune perplessità sul momento di forma del club e sulla gestione tecnica, evidenziando come questa fase influenzi la corsa alla qualificazione in Champions League.

Le tre sconfitte delle ultime quattro gare di Serie A hanno rimesso in discussione la qualificazione in Champions del Milan. Al termine della 32ª giornata i rossoneri si trovano al terzo posto in classifica (63 punti), seguono Juventus (60) e Como (58). Sono ancora cinque i punti di vantaggio, ma ora bisogna seriamente fare attenzione a non commettere nuovi passi falsi. In merito all'ultimo periodo del Milan si è espresso anche Simone Braglia, ex portiere di Serie A che ha vestito anche la maglia rossonera nella stagione 1997-1998. Di seguito, il suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'. "Per quanto mi riguarda penso che tre squadre potrebbero addirittura arrivare a pari punti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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