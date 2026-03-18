L'ex portiere Simone Braglia ha commentato a TMW Radio durante Maracanà la situazione in Champions League, affermando con sorpresa che vede il Milan fuori dalle prime quattro posizioni. Ha aggiunto che le altre squadre stanno meglio rispetto ai rossoneri, senza approfondire ulteriori dettagli sul motivo di questa valutazione. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra gli appassionati di calcio.

Al termine della 29^ giornata di Serie A, il Milan si trova a soli 7 punti di vantaggio rispetto alla Juventus quinta. Con il sogno di rimontare l'Inter ormai svanito dopo il k.o. con la Lazio, i rossoneri devono stare attenti per la qualificazione in Champions League. A parlare di questo tema e della lotta Scudetto è l'ex portiere Simone Braglia ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'. Di seguito le sue parole. "La Juve per me potrebbe arrivarci. Per me rischia il Milan, che vedo fuori dalle prime quattro. Quando entri in un loop negativo e ci sono degli elementi che mostrano malumore.la società si aspettava di essere più vicina all'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia a sorpresa: “Champions? Vedo il Milan fuori dalle prime quattro. Le altre stanno meglio dei rossoneri”

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