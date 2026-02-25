Export nel 2025 l’Italia raggiunge il quarto posto mondiale

“In un anno estremamente difficile per il commercio globale siamo cresciuti più degli altri paesi del G7, siamo cresciuti persino nel mercato degli Stati Uniti del 7,2 per cento e siamo cresciuti a livello globale del 3,3 per cento, al quarto posto come Paese esportatore al mondo”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio al convegno “Non solo container. La logistica delle materie prime per lo sviluppo del Paese”. Per questo, ha sottolineato Urso, “è sempre più necessario dare forza alle imprese e dare spazio anche alla logistica delle merci silenziose” – rinfuse, materiali cementiferi, polveri, fertilizzanti, argille – “che attraverso i porti arrivano come input sostanziale all’industria, all’agroindustria e a tutto il Made in Italy”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche:

Ocse, traguardo storico dell’export, l’Italia supera il Giappone e si colloca al quarto posto nel mondo: gufi annichiliti

Nel 2025 l’export italiano vola. Urso: “Mai così forti. Siamo 4° nel ranking mondiale”

Temi più discussi: Export, l’Italia chiude il 2025 con il +3.3% nonostante i dazi. I dati Istat; L'export italiano cresce nel 2025, Tajani: Ottimi dati negli Usa nonostante i dazi; L'export italiano torna a crescere nel 2025 anche negli Usa; Export italiano in ripresa: +3,3% nel 2025, ma a dicembre boom import dagli USA.

L'export italiano cresce nel 2025, Tajani: Ottimi dati negli Usa nonostante i daziL'Istat registra a dicembre un +0,3% su base mensile e un +3,6% su base annua. A incidere soprattutto le vendite di prodotti italiani in Paesi extra Ue. Urso: Risultato storico, smentiti i profeti di ... adnkronos.com

Nel 2025 l’export torna positivo (grazie all’aumento dei prezzi). A dicembre boom dell’import dagli UsaL'export italiano cresce del 3,3% nel 2025, trainato dall'aumento dei prezzi. A dicembre record di importazioni dagli Stati Uniti (+61,1%). ilfattoquotidiano.it

Forum Italiano Export: anche con dazi mercato Usa importante per l’Italia. Accordi bilaterali a favore delle imprese @sole24ore x.com

Export Italia: l’Abruzzo tra le regioni più performanti - facebook.com facebook