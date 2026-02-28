Rami e tronchi nel Lambro via alla pulizia contro le possibili piene del fiume FOTO

Stamattina, 28 febbraio, membri della protezione civile hanno iniziato la rimozione di rami e tronchi dall’alveo del fiume Lambro. L’intervento mira a prevenire eventuali piene durante la stagione primaverile. Le operazioni si sono svolte lungo il corso del fiume, con l’obiettivo di liberare l’area da detriti e ostacoli che potrebbero ostacolare il deflusso dell’acqua.

Una pulizia per scongiurare le possibili piene primaverili del fiume. Questa mattina, 28 febbraio, uomini e donne della protezione civile si sono prodigati nelle operazioni di pulizia dell'alveo del fiume Lambro.I lavori di puliziaI lavori di pulizia, andati avanti per buona parte della mattinata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

L'altro volto del nostro territorio: Il fiume Lambro e i suoi laghiAttualmente il Parco Regionale del Lambro comprende ben 37 comuni e una superficie totale di quasi 9mila ettari, di cui oltre 4mila di parco naturale.

Cervia, parte la pulizia straordinaria della rete fognaria: possibili disagi alla viabilitàNel comune di Cervia, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, Hera realizzerà una pulizia straordinaria della rete fognaria nera nella zona di...

Contro tronchi e detriti nel Lambro, Monza schiera il ragnoL’obiettivo è prevenire gli allagamenti causati dall’accumulo di rami e tronchi sotto i ponti. mbnews.it

Basiliano. Tronchi e rami sulla carreggiata a causa del vento: caos nel centro abitatoBASILIANO (UDINE) - Tronchi e rami di alberi sono caduti per via del forte vento e hanno occupato le strade comunali, causando disagi alla popolazione. Per la loro rimozione sono intervenuti questo ... ilgazzettino.it

