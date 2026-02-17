Mente attiva e socialità alla Fornace | a Moie decollano i laboratori del progetto Mappet

Il progetto Mappet a Moie ha preso il via con successo, portando in scena laboratori dedicati a stimolare la mente e favorire la socialità. La scelta di coinvolgere persone di tutte le età nasce dall’obiettivo di aiutare gli anziani a mantenere attiva la memoria e a creare nuove relazioni. La biblioteca La Fornace ospita oggi incontri pratici e dinamici, pensati per coinvolgere i partecipanti attraverso attività creative e interattive.

Maiolati Spontini (Ancona), 17 febbraio 2026 – Invecchiare restando protagonisti della propria vita, mantenendo la mente lucida e il cuore aperto alla relazione È questo il cuore pulsante di ‘Socialità e mente Un binomio che stimola e connette’, l’appuntamento che si terrà venerdì 20 febbraio alle 17 alla biblioteca La Fornace di Moie. L’iniziativa, guidata dalla neuropsicologa Susanna Cipollari, non sarà solo una conferenza teorica, ma offrirà un laboratorio esperienziale con il musicoterapeuta David Uncini, per dimostrare come il linguaggio delle note possa diventare un ponte verso il benessere cognitivo e relazionale L’incontro si inserisce nel quadro del progetto Mappet (Modello assistenziale personalizzato e di prossimità supportato da azioni di Empowerment Tecnologico), una rete virtuosa finanziata da Fondazione Cariverona e realizzata da Cooss Marche con la partecipazione dell’Asp Ambito 9, il Comune di Falconara, Afam e l’associazione CambiaMenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

