Borsa | Europa in rialzo ottimismo per un accordo in Iran
Le Borse europee aprono in rialzo, con Parigi che avanza dello 0,22% e Francoforte dello 0,89%, mentre Londra si mantiene stabile. L'incremento dei mercati è legato all'ottimismo riguardo a un possibile accordo in Iran. La seduta di oggi si apre senza variazioni significative per la Borsa di Londra, mentre le altre principali piazze mostrano segnali positivi.
Si apre in rialzo, sull'ottimismo per un possibile accordo in Iran, la seduta delle Borse in Europa. Londra è invariata ma Parigi guadagna lo 0,22% e Francoforte lo 0,89% in avvio di seduta.🔗 Leggi su Lanazione.it
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