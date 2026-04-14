Borsa | Milano procede in rialzo +1,35% sprint di Amplifon

La Borsa di Milano registra un aumento dello 1,35%, con Amplifon che segna un incremento significativo. La crescita del mercato azionario italiano si allinea con i rialzi di altri principali listini europei e statunitensi. La giornata si svolge in un clima di attesa, in vista di una possibile ripresa dei negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran. Gli investitori monitorano con attenzione le evoluzioni diplomatiche e le conseguenze sui mercati finanziari.

Procede in rialzo Piazza Affari in linea con gli altri listini europei e americani in vista di una possibile riapertura del tavolo tra Usa e Iran. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,35% a 48.169 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 76 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 9,2 punti al 3,79%, quello tedesco di 5,7 punti al 3,03% e quello francese di 7,8 punti al 3,67%. Sugli scudi Amplifon (+4,7%), maglia rosa del listino dopo uno studio degli analisti di Barclays sul settore dei dispositivi medico-tecnologici. In luce Unicredit (+3%), favorita insieme ai rivali europei dalle stime sul settore degli analisti di Barclays.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano procede in rialzo (+1,35%), sprint di Amplifon Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre CucinelliLa Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici. Leggi anche: Borsa: Milano apre in rialzo (+0,59%), corre Stellantis