I mercati europei registrano un aumento significativo martedì 14 aprile 2026, con le borse che mostrano rialzi evidenti. In Italia, l’indice principale sale dell’1,1%, mentre i prezzi dell’energia continuano a scendere, contribuendo alla fiducia degli investitori. Le quotazioni del petrolio e del gas naturale sono in calo, influenzando positivamente le performance delle azioni. La giornata si caratterizza per un clima di ottimismo tra gli operatori di mercato.

I mercati europei registrano una marcata avanzata questo martedì 14 aprile 2026, trascinati dal vigore dei listini statunitensi, con Milano che segna un incremento dell’1,1% in una sessione caratterizzata da un netto calo delle materie prime energetiche e da nuove prospettive diplomatiche in Medio Oriente. La fiducia che anima le sale operative internazionali si poggia sulla possibilità che, dopo il mancato avvicinamento avvenuto durante lo scorso fine-settimana, gli Stati Uniti e l’Iran possano tornare a dialogare per definire un accordo di pace. Questa ipotesi ha alimentato i rialzi nei principali centri finanziari: Francoforte avanza del 1,25%, Madrid cresce dell’1%, Parigi registra un segno positivo dello 0,8% e Londra si muove in territorio positivo con uno 0,15%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa in volo: crollano i prezzi dell’energia e Milano vola dell’1,1%

Gli strumenti dell'Europa per fermare l'aumento dei prezzi dell'energia (spoiler: fallimentari)La guerra in Iran ha nuovamente gettato i politici europei nel panico per l'aumento dei prezzi dell'energia nel Vecchio Continente.

Competitività, Meloni: «I temi sono molti. A nome dell’Italia mi concentrerò sui prezzi dell’energia»Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio a margine dell’incontro informale dei leader dell’Unione europea al Castello di Alden Biesen in Belgio.