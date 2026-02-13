Competitività Meloni | I temi sono molti A nome dell’Italia mi concentrerò sui prezzi dell’energia

Il premier Meloni ha sottolineato che i prezzi dell’energia sono al centro delle sue attenzioni durante l’incontro europeo al Castello di Alden Biesen, in Belgio. La motivazione deriva dalle crescenti difficoltà economiche che colpiscono le famiglie italiane, alle prese con bollette sempre più salate. Meloni ha spiegato che, tra i molti problemi affrontati, il costo dell’energia rappresenta una priorità per il governo italiano, soprattutto in vista delle prossime decisioni dell’Unione Europea. La sua dichiarazione evidenzia l’impegno dell’Italia a tutelare i cittadini dalle conseguenze di un mercato energetico instabile.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio a margine dell’incontro informale dei leader dell’Unione europea al Castello di Alden Biesen in Belgio. Un’ennesima bufera giudiziaria si è abbattuta sull’Ue, che ormai ricorda sempre più da vicino l’Italia dei tempi di Mani pulite. Ieri mattina la polizia belga ha compiuto perquisizioni negli uffici della Commissione europea nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita di immobili. Lo ha reso noto il quotidiano Financial Times citando due fonti informate sull’operazione. Il blitz è avvenuto in diverse sedi della Commissione Ue a Bruxelles, tra cui il dipartimento di bilancio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Questa mattina si è aperto in Belgio, al castello di Alden Biesen, il vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa oggi al vertice europeo in Belgio.

