Gli strumenti dell' Europa per fermare l' aumento dei prezzi dell' energia spoiler | fallimentari

Negli ultimi tempi, il traffico navale nello Stretto di Hormuz si è ridotto drasticamente, passando da circa 100 a soli due imbarcazioni al giorno. La via di mare, che collega Oman e Iran a soli 3,7 chilometri nel punto più stretto, rappresenta circa il 20% delle rotte mondiali di idrocarburi. Le restrizioni e le tensioni hanno causato questa diminuzione significativa nel transito delle navi commerciali.

La guerra in Iran ha nuovamente gettato i politici europei nel panico per l'aumento dei prezzi dell'energia nel Vecchio Continente. Ora sono alla ricerca di risposte complesse e politicamente insidiose Da 100 a 2 imbarcazioni al giorno. Nello Stretto di Hormuz, quel corridoio di mare dove Oman e Iran distano soli 3,7 chilometri nel loro punto minimo, il traffico delle navi su cui viaggia circa il 20% degli idrocarburi consumati sul pianeta si è quasi azzerato. È l'effetto della nuova guerra in Medio Oriente, in cui l'Iran gioca il ruolo di protagonista negli attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo e nel controllo dell'arteria strategica dell'economia mondiale.

Bollette, allarme aumento PUN: tensioni globali e gas spingono i prezzi dell’energia verso l’alto nel 2026.Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica è in aumento, con ripercussioni dirette sulle bollette di luce e gas per famiglie e imprese...

Aumento dei costi dell’energia per la guerra in Iran, anche Confagricoltura preoccupataFIRENZE – “L’escalation dei conflitti, sia in Europa sia nel vicino Medio Oriente, unita agli effetti del cambiamento climatico, sta avendo ricadute...

