Bordighera stop all’acqua in via Pellico | i dettagli del blocco

Mercoledì 15 aprile, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in alcune aree di Bordighera tra le 8:30 e le 16:00. La decisione riguarda specifici quartieri e si rende necessaria per lavori di manutenzione sulla rete idrica. Durante questo periodo, non sarà possibile utilizzare l’acqua nelle zone interessate, che saranno comunicate dall’ente responsabile del servizio.

Mercoledì 15 aprile, la distribuzione idrica in alcune zone di Bordighera subirà un’interruzione totale tra le ore 8:30 e le 16:00. La decisione è stata presa da Rivieraacqua per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete cittadina, con un impatto diretto sui residenti di via Silvio Pellico. Manutenzione tecnica e gestione del servizio a Bordighera. L’operazione programmata dalla società incaricata della gestione del servizio mira a garantire i livelli di efficienza e la sicurezza degli impianti locali. Gli interventi tecnici si concentreranno specificamente su via Silvio Pellico, dove la sospensione dell’erogazione risulterà indispensabile per completare le attività sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera, stop all’acqua in via Pellico: i dettagli del blocco Olbia, stop all’acqua a Berchiddeddu: ecco i dettagli del bloccoL’erogazione idrica nella frazione di Berchiddeddu, nel territorio di Olbia, subisce oggi una sospensione programmata a causa del necessario... Leggi anche: Stop all’acqua per lavori urgenti: alla riapertura possibile acqua torbida Bordighera celebra il centenario della scomparsa della Regina Margherita di Savoia (Foto) Nell'ex chiesa Anglicana interverranno il dottor Marco Ghisolfo, la dottoressa Gisella Merello e il dottor Michele D'Andrea - facebook.com facebook