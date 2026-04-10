A Olbia, nella frazione di Berchiddeddu, l’erogazione dell’acqua è stata interrotta oggi per consentire il ripristino dei livelli di accumulo nel serbatoio locale. La sospensione è stata programmata per effettuare interventi di manutenzione necessari a garantire la continuità del servizio in futuro. L’interruzione riguarda l’intera area e durerà fino al completamento delle operazioni di ripristino.

L’erogazione idrica nella frazione di Berchiddeddu, nel territorio di Olbia, subisce oggi una sospensione programmata a causa del necessario ripristino dei livelli di accumulo nel serbatoio locale. La misura, che interessa l’intera area della frazione, è stata decisa dopo che gli interventi tecnici eseguiti da Abbanoa hanno portato all’esaurimento delle riserve idriche disponibili. Il problema si è manifestato a seguito del completamento di un lavoro di manutenzione all’interno dell’infrastruttura che rifornisce la zona, conclusosi nella tarda serata di ieri. Durante l’intera durata delle operazioni tecniche, la struttura è rimasta priva di alimentazione, una condizione che ha innescato il progressivo svuotamento delle scorte accumulate nel serbatoio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, stop all’acqua a Berchiddeddu: ecco i dettagli del blocco

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