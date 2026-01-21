Recentemente, sono state identificate 1.200 vittime di truffe rivolte agli anziani, con alcuni sospettati che si erano arricchiti attraverso inganni e raggiri. La Guardia di Finanza di Padova ha indagato su dieci persone coinvolte in attività illecite, come estorsioni e contratti falsi, spesso tramite il metodo porta a porta. Un fenomeno che evidenzia l’importanza di sensibilizzare e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Dieci indagati dalla Finanza nel Padovano: estorcevano contratti o finanziamenti con il porta a porta. Raggirate soprattutto donne. Dopo quattro visite in tre anni di un venditore porta a porta, una pensionata è stata costretta ad acquistare prodotti per 22.000 euro, con 3.000 euro di interessi e un finanziamento dilazionato fino al 2030. Vincolata a vita. Una storia, ha scoperto la Guardia di finanza di Padova, simile a quella di altre 1.200 pensionate sparse per 54 province del Nord e del Centro Italia. La truffa porta a porta era diventata un metodo. I dieci indagati, hanno ricostruito gli investigatori, si presentavano a casa di persone anziane, avrebbero estorto loro contratti con l’inganno e imposto finanziamenti con ricarichi fino all’800% su prodotti di scarso valore. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Truffe agli anziani, 1.200 vittime. Ferrari e bella vita con il bottino

Truffe agli anziani, con il bottino vacanze a Cortina in Ferrari, tra le vittime 40 triestiniNella giornata del 20 gennaio, a seguito di un’indagine, sono state eseguite cinque misure cautelari e un sequestro preventivo nell’ambito di un’inchiesta su truffe agli anziani, tra cui il furto di un’auto Ferrari durante una vacanza a Cortina.

Truffe ed estorsione agli anziani, con il bottino vacanze a Cortina con la FerrariIl fenomeno delle truffe e delle estorsioni rivolte agli anziani continua a rappresentare una preoccupazione crescente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Truffe agli anziani: 26enne condannata a cinque anni; Minorenne in trasferta truffa anziana e scappa con l'oro; Truffe porta a porta agli anziani: 1200 vittime in tutta Italia (anche a Lecco); Siamo i carabinieri, i rapinatori le hanno clonato la targa: la nuova truffa per rubare….

La gang delle truffe agli anziani. In nove sono finiti nella trappolaSgominata in Veneto una banda di dieci persone che raggirava donne anziane anche nell’Aretino. La tecnica era quella del porta a porta: bussare a quelle donne ultrasessantenni, sole e fragili. msn.com

Truffe agli anziani porta a porta: sono 1200 vittime, sottratti 2 milioni di euro, maxi operazione in tutta ItaliaUna rete organizzata di venditori porta a porta avrebbe messo in atto un sistema fraudolento su larga scala, colpendo soprattutto anziani e soggetti vulnerabili. agro24.it

Canale 3. . Truffe agli anziani: un fenomeno in leggero calo, ma con il quale non bisogna abbassare la guardia. Questo, il messaggio lanciato dal comandante provinciale dei carabinieri Giulio Modesti, che ai nostri microfoni ha analizzato i dati di quest’anno ri - facebook.com facebook

Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati x.com