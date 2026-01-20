Truffe agli anziani | la maxi operazione tocca Lecco le vittime sono centinaia

Una recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale che, attraverso vendite porta a porta, ha messo in atto truffe a danno di anziani. L’indagine ha coinvolto diverse zone, tra cui Lecco, e ha portato alla luce centinaia di vittime. L’intervento evidenzia l’importanza di sensibilizzare e proteggere le persone più vulnerabili da pratiche fraudolente.

Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 2,5 milioni di euro. Prodotti venduti con ricarichi fino all'800%, vittime costrette ad accendere finanziamenti per acquistare articoli di scarso valore Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Padova ha smantellato un'associazione a delinquere specializzata in truffe agli anziani attraverso vendite porta a porta. Tra le oltre 1200 vittime sparse in tutta Italia ci sono anche residenti nella provincia di Lecco, raggirati con la stessa tecnica utilizzata in decine di altre province del Nord e del Centro Italia. L'operazione, condotta martedì 20 gennaio con oltre 70 militari del Comando Provinciale di Padova, ha portato alla denuncia di dieci persone, tutte di nazionalità italiana, e al sequestro di beni per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro.

