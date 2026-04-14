Booking sotto attacco rubati i dati di migliaia di utenti | Rischio truffe di massa

Un attacco informatico ha coinvolto il sito di prenotazioni online, compromettendo i dati di migliaia di utenti. La piattaforma ha confermato che alcune informazioni personali sono state sottratte, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di truffe di massa. La società sta investigando sull’accaduto e ha avvisato gli utenti di adottare precauzioni per proteggere i propri dati. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato l’entità completa dell’attacco.

Un attacco informatico ha colpito il sito di prenotazioni online Booking.com, mettendo a rischio i dati personali di numerosi utenti. A confermare l’incidente è stata la stessa azienda, che ha inviato una comunicazione ufficiale ai clienti per informarli di un accesso non autorizzato a informazioni sensibili legate alle prenotazioni. Nel messaggio, la piattaforma ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza dei dati, spiegando tuttavia che “terze parti non autorizzate potrebbero essere riuscite ad accedere ad alcune informazioni relative alla prenotazione”. Una formulazione prudente, ma che lascia intendere la portata potenzialmente ampia dell’attacco.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Booking sotto attacco, rubati i dati di migliaia di utenti: “Rischio truffe di massa” Leggi anche: Booking.com sotto attacco dei pirati informatici: a rischio dati personali di milioni di utenti Leggi anche: Attacco hacker a Booking.com: rubati i dati personali di alcuni utenti