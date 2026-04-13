Booking ha comunicato ad alcuni utenti di essere stata hackerata | Possibile violazione dei dati personali

Booking ha annunciato di aver subito un tentativo di hacking sulla propria piattaforma, che potrebbe aver portato alla fuga di alcuni dati personali degli utenti. L'azienda ha informato che si sta occupando della situazione e ha evidenziato la possibilità di una violazione dei dati. La comunicazione è rivolta a tutti gli utenti coinvolti, senza indicare numeri precisi o dettagli specifici sui dati compromessi.