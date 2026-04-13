Booking ha comunicato ad alcuni utenti di essere stata hackerata | Possibile violazione dei dati personali
Booking ha annunciato di aver subito un tentativo di hacking sulla propria piattaforma, che potrebbe aver portato alla fuga di alcuni dati personali degli utenti. L'azienda ha informato che si sta occupando della situazione e ha evidenziato la possibilità di una violazione dei dati. La comunicazione è rivolta a tutti gli utenti coinvolti, senza indicare numeri precisi o dettagli specifici sui dati compromessi.
Booking ha comunicato un tentativo di hacking della propria piattaforma e ha fatto sapere agli utenti che alcuni dati personali potrebbero essere stati trafugati. L'azienda ha già avviato le procedure di sicurezza, ma resta l'allerta per potenziali campagne di phishing.🔗 Leggi su Fanpage.it
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