Le Olimpiadi invernali sono state colpite da un attacco hacker. Il sito ufficiale è stato violato e ci sono rischi per i dati di chi ha visitato il sito. Gli hacker hanno messo in crisi l’evento, evidenziando una falla nella sicurezza. Le autorità stanno cercando di gestire la situazione e rassicurare il pubblico.

Il mondo dello sport e della cybersicurezza si sono incrociati in un episodio che ha messo in luce quanto anche i grandi eventi internazionali siano vulnerabili agli attacchi informatici. Il sito ufficiale delle Olimpiadi invernali è finito nel mirino degli hacker, un’operazione che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza digitale delle manifestazioni sportive globali e sulla protezione dei dati di milioni di appassionati. L’attacco non è stato un semplice tentativo di disturbo: gli hacker sono riusciti a penetrare le difese del portale ufficiale, sfruttando vulnerabilità che hanno esposto il sistema a rischi concreti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Olimpiadi invernali nel mirino degli hacker: il sito violato e i rischi per i tuoi dati

Se hai visitato questo sito, fai attenzione: potrebbe essere stato hackerato e i tuoi dati potrebbero essere a rischio di diffusione.

Gli hacker sono pronti a colpire le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

