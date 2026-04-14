Bonus nuovi nati 2026 domande aperte | ecco chi può avere i 1000 euro

Da oggi è possibile presentare le richieste per il bonus nuovi nati 2026, un sostegno di 1000 euro destinato ai genitori. L’Inps ha diffuso le informazioni sull’apertura della procedura e ha specificato che le domande sono aperte per chi ha un bambino previsto nel 2026. Al momento, non sono stati ancora definiti tutti i criteri di accesso, ma le procedure sono state avviate ufficialmente.

Da oggi è possibile inviare le domande per il bonus nuovi nati riferito al 2026. Lo comunica l’Inps ricordando che il bonus pari a 1.000 euro una tantum si può chiedere da parte delle famiglie dei nuovi nati; o nel caso di adozione che hanno un Isee per prestazioni familiari e l’inclusione non superiore a 40mila euro. Il contributo, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, ha una duplice finalità: sostenere la natalità e contribuire alle spese iniziali legate all’arrivo di un figlio. Si tratta di un importo una tantum pari a 1.00 euro per ciascun minore, riconosciuto su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, con erogazione subordinata al possesso dei requisiti previsti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bonus nuovi nati 2026, domande aperte: ecco chi può avere i 1000 euro Leggi anche: Inps, aperte le domande per il bonus nuovi nati 2026 Bonus Nuovi nati da 1000 euro, nel 2026 serve Isee sotto i 40mila euro: la nuova circolare InpsIl bonus Nuovi nati da 1000 euro è confermato nel 2026, ma con una novità: c'è un requisito Isee fissato a 40mila euro.