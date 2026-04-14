Bonifici revocati dopo l’acquisto Truffata azienda del settore edile

Un’azienda del settore edile ha subito una truffa in cui sono stati simulati bonifici bancari e revocati immediatamente dopo l’emissione. Gli investigatori hanno rilevato che, nelle operazioni, i bonifici apparivano effettuati regolarmente, ma venivano cancellati poco dopo. La società ha denunciato l’accaduto, che si sta ora approfondendo per individuare i responsabili e chiarire le modalità della frode.

Simulano l’emissione di bonifici bancari e li revocano subito dopo l’operazione. Con questa trappola, un italiano di 39 anni e un albanese di 31, hanno raggirato il titolare di una ditta individuale che opera nel settore edile a Sarnano: si sono fatti inviare materiale, tra cui trapani, martelli, miscelatori e non solo, per un valore complessivo di 5mila euro. Ma i due sono stati individuati dai carabinieri e denunciati. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I fatti contestati risalgono ai primi mesi del 2025, quando gli indagati hanno preso di mira quest’impresa sarnanese. Mettendo in atto artifizi, i due, entrambi residenti a Macerata e già noti alle forze dell’ordine, si sono fatti recapitare molti attrezzi da lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonifici revocati dopo l’acquisto. Truffata azienda del settore edile Si cercano tre saldatori con esperienza per azienda del settore edile: come candidarsiSi offre contratto a tempo determinato di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato; il lavoro è a tempo pieno Per azienda operante nel... Annuncio di lavoro per cinque capicantiere da impiegare in un'azienda del settore edileSi offre contratto a tempo determinato per due mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato; indispensabile avere esperienza nella mansione... Argomenti più discussi: Bonifici revocati dopo l’acquisto. Truffata azienda del settore edile; Sarnano, bonifici bancari simulati per acquistare attrezzatura edile: denunciati due maceratesi; Prendono trapani e martelli per 5mila euro, poi stoppano i bonifici: due giovani denunciati; Sarnano, bonifici falsi e materiali edili rubati a una ditta: due denunciati. Secondo le indagini, i due avrebbero simulato bonifici bancari poi revocati, riuscendo così a ottenere attrezzature e materiali edili facebook