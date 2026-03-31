Annuncio di lavoro per cinque capicantiere da impiegare in un' azienda del settore edile

Un'azienda del settore edile ha pubblicato un avviso di lavoro rivolto a cinque capicantiere. La ricerca è stata comunicata dal Centro per l'impiego di Chieti, che si occuperà della selezione dei candidati. La posizione è rivolta a professionisti con esperienza nella gestione di cantieri e coordinamento di squadre di lavoro. L'annuncio non specifica ulteriori dettagli sulle modalità di candidatura o requisiti richiesti.

Si offre contratto a tempo determinato per due mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato; indispensabile avere esperienza nella mansione Per un'azienda operante nel settore edile, il Centro per l'impiego di Chieti cerca cinque capicantiere. La risorsa si dovrà occupare dell’organizzazione e della gestione dei cantieri e delle maestranze, eseguire sopralluoghi e rilievi tecnici. È indispensabile che i candidati abbiano esperienza nella mansione e siano automuniti. Si offre contratto a tempo determinato per due mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato. Previsto un orario a tempo pieno, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Annuncio di lavoro per cinque capicantiere da impiegare in un'azienda del settore edile Articoli correlati Si cercano tre saldatori con esperienza per azienda del settore edile: come candidarsiSi offre contratto a tempo determinato di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato; il lavoro è a tempo pieno Per azienda operante nel... Controlli straordinari nel settore edile: tre titolari denunciati per violazioni della sicurezza e lavoro neroSi tratta di un uomo di 46 anni residente a Grammichele, un 37enne di Biancavilla e di una donna di 29 anni residente a Scordia. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Borsa lavoro Euregio, approvato lo schema di accordo per lo scambio dati delle offerte di impiego; Le principali offerte di lavoro in Sicilia, gli annunci del 26 marzo; #extralavoro: la bacheca con gli annunci di lavoro a Tarquinia e Montalto; Lavoro, 2500 posizioni in Puglia: grande reclutamento per addetti alle pulizie nel turismo e governanti - FoggiaToday. Flavio Briatore, attaccato per un annuncio di lavoro, mette a tacere le criticheFlavio Briatore è finito nuovamente al centro di una polemica social, scatenata da un annuncio di lavoro che ieri l’imprenditore ha pubblicato sui suoi profili. Nell’annuncio si legge che Cipriani ... 105.net ANNUNCIO CHOC DIMARCO A Poche Ore da Bosnia-Italia! - facebook.com facebook Clamoroso annuncio di #Cassano su #Lobotka: “Se #Calhanoglu va via attenzione all’Inter, ma continuano ad arrivarmi voci su un possibile inserimento della #Juventus” x.com