Bonanni | Leao? Se non in giornata è deleterio per i compagni Ecco da cosa è dettata la crisi del Milan

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha commentato la situazione attuale del Milan e di Rafael Leao, affermando che se l'attaccante portoghese non gioca nella stessa giornata, può essere dannoso per la squadra. Bonanni ha spiegato che questa condizione contribuisce alla crisi del club e ha evidenziato come le prestazioni di Leao siano strettamente legate ai risultati complessivi del Milan.

Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 32^ giornata di Serie A. In particolare, l'ex calciatore e ora allenatore, si è espresso sul momento negativo del Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni sui rossoneri che dovranno lottare fino alla fine per blindare il posto in Champions. Sul momento del Milan: "È una crisi dettata dal fatto che il modo che ha Massimiliano Allegri di far giocare le sue squadre lascia libera interpretazione ai giocatori. In questo momento il Milan sta subendo questa situazione". Poi su Leao: "Per me Leao è un esterno che deve giocare con i piedi sulla linea, senza grandissimi compiti difensivi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bonanni: “Leao? Se non in giornata è deleterio per i compagni. Ecco da cosa è dettata la crisi del Milan” Vieri: “Se vuole vincere il derby, il Milan dovrà attaccare. Ecco cosa deve fare Leao”Christian Vieri ex attaccante di Inter e Milan è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando del Derby di Milano in programma domani... Rinnovi Milan, quale futuro per Pulisic e Leao? Ecco cosa filtra da GazzettaCome ricorda 'La Gazzetta dello Sport' Leao ha già rinnovato in passato con il Milan, nello specifico nel 2023, diventando il giocatore più pagato...