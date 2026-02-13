Rinnovi Milan quale futuro per Pulisic e Leao? Ecco cosa filtra da Gazzetta

Il centrocampista Christian Pulisic e l’attaccante Rafael Leao sono vicini a firmare nuovi contratti con il Milan, secondo quanto filtra dalla Gazzetta. Le trattative sono in corso da settimane, con la società che punta a blindare due dei giocatori più importanti della rosa per il futuro. In particolare, il club lavora per garantire stabilità e continuità alla squadra, dopo le prestazioni positive di entrambe le stelle nella stagione appena conclusa.

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' Leao ha già rinnovato in passato con il Milan, nello specifico nel 2023, diventando il giocatore più pagato della rosa con oltre 5 milioni a stagione. Come scrive la rosea resiste ancora la stima reciproca. Leao sarebbe considerato un gioiello della squadra, con Rafa che vedrebbe nel Milan la società del suo presente e del suo futuro. Un rinnovo forse più impellente resta quello di Pulisic (che scade nel 2027 con opzione fino al 2028). LEGGI ANCHE: Estupinan: il Milan pensa a un clamoroso scambio. Ecco la bomba di calciomercato>>> Come ricorda il quotidiano il rinnovo sul contratto sembrava imminente, oggi non sarebbe più così.