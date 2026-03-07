Domani sera alle 20:45 si svolge il derby di Milano tra Milan e Inter. Vieri, ex attaccante che ha giocato per entrambe le squadre, ha commentato le possibili strategie da adottare. Ha detto che il Milan dovrebbe puntare sull’attacco per avere possibilità di vincere, e ha indicato cosa dovrebbe fare Leao.

Christian Vieri ex attaccante di Inter e Milan è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando del Derby di Milano in programma domani sera. La partita d'andata è stata vinta dai rossoneri: "E il Milan ha vinto con un contropiede, perché è straforte in ripartenza rispetto all’Inter. L’Inter sa come gioca il Milan, dunque Chivu lavorerà forte sulle transizioni difensive: se necessario, anche con un bel fallo tattico, come piace dire ai sapientoni laureati in calcio che amano inventare espressioni nuove. Io dico: se perdi palla, anche una bella ranzata se necessario". Sui moduli di Allegri: "Questi sono numeri, ne parliamo così tanto solo in Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vieri: “Se vuole vincere il derby, il Milan dovrà attaccare. Ecco cosa deve fare Leao”

Milan, Leao sicuro: «Entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti»Rafael Leao, al termine di Cagliari-Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione rossonera.

Leggi anche: Milan, Vieri sulle parole di Leao: “Vita e morte lasciamole stare, ma il derby è una gara che vuoi giocare”

Contenuti utili per approfondire Vieri Se vuole vincere il derby il....

Discussioni sull' argomento Vieri: Milan, fai 5 anni di contratto a Modric. Bastoni? Dai, quello che ha fatto lui lo fanno tutti...; Milan-Inter, Vieri: Bastoni, può bastare. Farei 5 anni di contratto a Modric.

Vieri: Chivu? È un comandante. Basta coi fischi a Bastoni. Ecco cosa mi dicono su EspositoIntervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti di Inter e Milan ha parlato delle due squadre e del derby di domani sera ... msn.com

Vieri: Milan, fai 5 anni di contratto a Modric. Bastoni? Dai, quello che ha fatto lui lo fanno tutti...Bobo Gol legge il derby: L'Inter vedrà il vero Esposito quando gli farà 7-8 cross per tempo. Rossoneri straforti in ripartenza, Chivu dovrà studiare come contenerli, magari anche con una bella 'ranza ... msn.com

Vieri gioca il derby: "Se l'Inter non perde è finita. Milan, il tuo uomo in più è Modric" x.com

"Con Bobo Vieri quando lo salutavo era già uno a zero per loro" ma anche "La parata su Inzaghi a Manchester più difficile di quella a Berlino contro Zidane". È un Gigi Buffon che non si risparmia, come quando scendeva in campo. Abbiamo fatto quattro chiacc - facebook.com facebook