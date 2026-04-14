La politica locale di Bolzano attraversa un momento di profonda trasformazione dopo la decisione di Giuseppe Martucci e Andrea Lucci di lasciare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il movimento, che durante le tornate elettorali del 2025 aveva consolidato una posizione di rilievo nel capoluogo altoatesino con il 15,40% dei voti (corrispondenti a 5.724 preferenze), vede ora i propri equilibri interni messi in discussione da dimissioni che prendono il via senza un dialogo preventivo con la leadership del partito. L’impatto delle preferenze personali sulla tenuta del gruppo. Il distacco dei due consiglieri non rappresenta soltanto un cambio di casellario, ma tocca direttamente il peso elettorale che il movimento detiene nella città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, terremoto in Fratelli d’Italia: dimissioni che spaccano il gruppo

Il centrodestra trema: crollo nei sondaggi, referendum perso e terremoto in Fratelli d’Italia e Forza ItaliaTempo di lettura: 2 minutiLa prima vera crepa nel centrodestra di governo si vede adesso.

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Consiglio comunale di Bolzano, Martucci lascia Fdl e passa al gruppo mistoIl partito, ha sostenuto, è stato troppo morbido sulla gestione del caso di Carlo Vettori, indagato per maltrattamenti alla moglie. Continuerà a sostenere la giunta Corrarati, ma la mia - ha detto - ... rainews.it

Inchiesta sui patentini falsi in Alto Adige: indagati anche due agenti della municipale di Bolzano. - facebook.com facebook

Eseguite dai poliziotti della #Squadramobile di Bolzano 28 misure cautelari per traffico internazionale di stupefacenti. Dalle indagini è emerso che, accanto all’organizzazione principale, operavano altri cinque gruppi territoriali #14aprile x.com