Incidente A1 scontro tra due tir provoca fino a 8km di coda verso Bologna
Due tir si sono scontrati questa mattina sulla A1 tra Parma e Bologna, causando una lunga fila di veicoli fermi. L’incidente ha generato fino a 8 chilometri di traffico rallentato in direzione Bologna. Sul posto sono arrivati i soccorritori, mentre le autorità stanno gestendo la situazione.
Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, l'impatto ha provocato fino a otto chilometri di coda in direzione Bologna, con pesanti ripercussioni sulla circolazione in una fascia oraria di intenso traffico pendolare e commerciale. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati, la circolazione è stata inizialmente ridotta a una sola corsia in direzione Bologna, con inevitabili rallentamenti e lunghe attese per gli automobilisti.
Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl
Un incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, avvenuto poco dopo le 17, ha coinvolto un tir che trasportava Gpl, causando l'esplosione.
Autostrada A1: Tir in fiamme nella galleria, riaperto il tratto a Calenzano. Coda in diminuzione verso Bologna
Poco dopo le 19 di questa sera, sulla A1 tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto dopo l'incendio di un tir nella galleria.
