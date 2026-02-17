Incidente in A13 tra Bologna e Ferrara | scontro tra tir autista incastrato
Un incidente grave si è verificato sull’autostrada A13 tra Bologna e Ferrara, causando l’incastramento di un autista. Lo scontro tra due tir ha provocato blocchi e disagi, mentre le autorità stanno ancora verificando le ragioni dell’incidente. Un mezzo pesante si è cappottato, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.
Sul posto elisoccorso, vigili del fuoco e pattuglie della polstrada di Altedo. Traffico rallentato lungo l’autostrada Grave incidente sull’autostrada A13, al confine tra le province di Bologna e Ferrara, dove due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno scontro le cui cause sono in corso di accertamento. L’allarme è scattato nelle scorse ore e sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui l’elisoccorso, atterrato per consentire un intervento rapido dei sanitari. Uno degli autisti è rimasto incastrato nella cabina di guida e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estrazione dalle lamiere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Incidente A1, scontro tra due tir provoca fino a 8km di coda verso BolognaDue tir si sono scontrati questa mattina sulla A1 tra Parma e Bologna, causando una lunga fila di veicoli fermi.
Incidente in A13 oggi: scontro tra camion e furgone, morto un 39enne. Chiuso il tratto, code e disagiOggi sull'A13 si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, provocando la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente tra auto e camion sull'A4: grave una donna, portata in ospedale con l'elicottero. Traffico in tilt per diverse ore tra Venezia...; Camion che trasporta un escavatore sfonda il guardrail e si ribalta dentro al canale; Incidente in A1 tra Bologna e Modena: camion di maiali finisce in scarpata, lunghe code; Incidente tra auto e camion sull'A4: traffico in tilt tra Venezia e Padova, code di 10 chilometri.
Incidente tra due mezzi su A4, 10 km di codaDieci chilometri di coda si sono formati stamani sull'autostrada A4 per un incidente, nel tratto compreso tra il bivio con la A57 a Dolo e gli svincoli a A13 in direzione Milano, che ha coinvolto un a ... ansa.it
Incidente tra auto e camion sull'A4: c'è un ferito. Traffico in tilt tra Venezia e Padova con code di 10 chilometriNella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e ... msn.com
Incidente in A1 tra Bologna e Modena: camion di maiali finisce in scarpata, lunghe code x.com
Tragico incidente a Bentivoglio, in provincia di Bologna: la vittima e il marito si erano fermati a bordo strada: avevano la batteria scarica e non sono riusciti ad azionare le 4 frecce facebook