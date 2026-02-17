Incidente in A13 tra Bologna e Ferrara | scontro tra tir autista incastrato

Un incidente grave si è verificato sull’autostrada A13 tra Bologna e Ferrara, causando l’incastramento di un autista. Lo scontro tra due tir ha provocato blocchi e disagi, mentre le autorità stanno ancora verificando le ragioni dell’incidente. Un mezzo pesante si è cappottato, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto elisoccorso, vigili del fuoco e pattuglie della polstrada di Altedo. Traffico rallentato lungo l’autostrada Grave incidente sull’autostrada A13, al confine tra le province di Bologna e Ferrara, dove due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno scontro le cui cause sono in corso di accertamento. L’allarme è scattato nelle scorse ore e sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui l’elisoccorso, atterrato per consentire un intervento rapido dei sanitari. Uno degli autisti è rimasto incastrato nella cabina di guida e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estrazione dalle lamiere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

