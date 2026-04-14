Bollette carburanti e assicurazioni | dalla guerra in Iran una batosta da 950 euro a famiglia
Le recenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a influenzare i mercati globali, portando a un aumento dei costi di beni essenziali come bollette, carburanti e assicurazioni. Le famiglie italiane si trovano ad affrontare una spesa aggiuntiva di circa 950 euro all’anno, legata alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime. La situazione rimane incerta, in attesa di sviluppi che possano stabilizzare il settore energetico.
La tregua tra Usa e Iran sembra sempre appesa a un filo, con l'incertezza che si riflette inevitabilmente sui prezzi delle materie prime. Se il conflitto e il blocco dello Stretto di Hormuz dovessero proseguire a lungo, potrebbero arrivare ulteriori aumenti che riguarderanno soprattutto bollette.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Effetto Iran su carburanti e bollette, aumenti fino a 1.000 euro a famigliaGli effetti farfalla della guerra in Iran colpiscono soprattutto i mercati asiatici e l'Europa.
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