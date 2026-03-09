Le tensioni internazionali e il conflitto in Iran stanno influenzando l’economia in Campania, secondo Confesercenti. Si registrano aumenti nei costi di gas, carburanti ed energia, che potrebbero far salire fino a 600 euro all’anno le spese di ogni famiglia. La situazione sta creando preoccupazione tra cittadini e imprese, già colpite dai rincari.

È allarme rincari per famiglie e imprese in Campania. Le tensioni internazionali e il conflitto in Iran stanno già producendo effetti sull’economia, con aumenti che secondo Confesercenti potrebbero arrivare fino a 600 euro annui per famiglia. A preoccupare sono soprattutto i rincari di carburanti, energia e beni di consumo. Secondo le stime dell’associazione, il prezzo di benzina e gasolio è già aumentato di circa il 12%. “Una famiglia con un’auto di piccola cilindrata che fa un pieno da 35 litri a settimana – aggiunge Schiavo – si ritroverà a pagare circa 7 euro in più a pieno, pari a oltre 330 euro in più all’anno”. Gli aumenti non si fermeranno al carburante. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Guerra in Iran, Confesercenti Campania: “Rincari fino a 600 euro per famiglia su gas, carburanti ed energia”

