Oggi il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento del 10,9%, portando il PSV a circa 0,415 euro per metro cubo per il periodo tutelato di settembre 2025. Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un elemento chiave per i consumatori che desiderano monitorare le proprie bollette e confrontare le offerte sul mercato. Questa variazione si inserisce in un quadro di oscillazioni regolari dei costi del gas, influenzate da diversi fattori di mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Oggi, 13 Aprile 2026, il mercato registra un nuovo rialzo sul fronte all’ingrosso, con effetti che potrebbero riflettersi sulle tariffe dei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,415 €Smc (settembre 2025, ultimo dato disponibile). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società e può essere fisso o indicizzato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in forte rialzo (+10,9%), prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025

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