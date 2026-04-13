L'attrice ha commentato come la serie affronti temi ancora attuali e spesso dolorosi, sottolineando l'importanza di coinvolgere i giovani registi nel cinema. Ha evidenziato che la lotta femminista riguarda tutti e ha espresso il desiderio che il settore cinematografico investa più coraggiosamente nelle nuove generazioni di autori. Le sue parole suggeriscono un impegno personale verso una rappresentazione più autentica e coraggiosa sui schermi.

Roma – “La serie tratta temi ancora oggi drammaticamente veri e presenti. Mi piace fare un po’ l’avvocato del diavolo e con Matteo Rovere abbiamo parlato a lungo della credibilità del finale di stagione che ruota attorno al tema della legittima difesa, tuttora complicata da portare in tribunale e far valere”. Matilda De Angelis torna a vestire i panni ottocenteschi della prima donna in Italia ad entrare nell’ordine degli avvocati nella terza e ultima stagione de La legge di Lidia Poët, dal 15 aprile su Netflix. Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago Forest Un capitolo – scritto da Guido Iuculano e Davide Orsini,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis: “La lotta femminista è di tutti. Il cinema trovi il coraggio di investire sui giovani registi”

“Il femminismo è una lotta di tutte e tutti”, Matilda De Angelis e l’ultimo atto di Lidia Poët: “Se continuiamo a combattere, prima o poi qualcosa cambierà”Non solo una detective story in costume, ma un manifesto generazionale che dal Piemonte di fine Ottocento arriva dritto al cuore delle contraddizioni...

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