Il Bogliasco ottiene un pareggio senza reti in trasferta contro la San Francesco Loano in una partita decisiva per la classifica. La squadra mantiene così la possibilità di migliorare la propria posizione in vista delle prossime gare. La sfida si conclude con un risultato che lascia entrambe le squadre in equilibrio, senza modifiche significative nella graduatoria generale.

Il Bogliasco conquista un punto prezioso in trasferta contro la San Francesco Loano, chiudendo lo scontro sullo 0-0 in una sfida fondamentale per le sorti della salvezza. La squadra guidata da Palermo è riuscita a strappare un pareggio che, pur non essendo la vittoria sperata, permette al club di mantenere il passo con le concorrenti dirette nella lotta per la permanenza. L’analisi tattica di Palermo dopo un duello fisico e impegnativo. Al termine del confronto, il tecnico del Bogliasco, Palermo, ha espresso un giudizio lucido sulla prestazione maturata sul campo. Secondo l’allenatore, il risultato finale riflette l’andamento della gara, definendolo sostanzialmente equo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bogliasco, punto prezioso in trasferta: salvaguarda la salvezza

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Eccellenza - Girone "A" Castelnuovo, un punto preziosoFucecchio 1 Castelnuovo 1 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri (73’ Fanara), Cristodaro (73’ Sgherri), Agostini...

Giovanissimi Regionali U15 – Girone B 29ª giornata FC Bogliasco - Lavagnese: 5-2 Primo tempo Giorgi Mezzano Emiliani Secondo tempo Stevano Panaro Bella prestazione dei ragazzi, protagonisti di una gara ben giocata e ricca di gol - facebook.com facebook

Sampdoria, otto reti al Bogliasco con un doppio Depaoli x.com