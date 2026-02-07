Latina pareggio prezioso in casa con la Cavese | Volpe punta agli scontri diretti per la salvezza

Il match tra Latina e Cavese finisce a reti inviolate. La squadra di Volpe ottiene un punto importante in casa e continua a sperare nella salvezza. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due ha saputo segnare. Ora il Latina guarda agli scontri diretti, cercando di ottenere i risultati necessari per salvarsi.

Il pareggio a reti bianche tra Latina e Cavese, conquistato sabato 7 febbraio 2026 allo stadio Francioni, rappresenta un risultato significativo nella lotta per la salvezza del club pontino nel girone C di Serie C. Un punto che, come ha tenuto a sottolineare l’allenatore Gennaro Volpe, assume un valore particolare in uno scontro diretto come quello contro una concorrente diretta per evitare i playout di fine stagione. La partita, giocata davanti a un pubblico di 1819 spettatori, di cui ben 1209 abbonati, si è svolta in un’atmosfera tesa, resa ancora più complessa da un campo che, a detta di molti, ha offerto una resistenza insidiosa.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

