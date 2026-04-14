Boga titolare o vice Yildiz? Ecco come potrebbe usarlo Spalletti

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", online sul nostro canale YouTube, abbiamo discusso dell'impatto di Boga alla Juventus e in che modo potrebbe integrarsi, previo riscatto, con il progetto di Luciano Spalletti durante la prossima stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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