Boga titolare o vice Yildiz? Ecco come potrebbe usarlo Spalletti
Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", online sul nostro canale YouTube, abbiamo discusso dell'impatto di Boga alla Juventus e in che modo potrebbe integrarsi, previo riscatto, con il progetto di Luciano Spalletti durante la prossima stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Ultimissime Juve LIVE: i retroscena del primo allenamento di Boga e Holm. Ecco chi potrebbe sostituire YildizCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.