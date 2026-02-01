Juve ecco il vice Yildiz | visite mediche per Boga Sulla fascia si lavora a Holm

La Juventus ha chiuso l’accordo con il Nizza per Jeremie Boga. Il francese ha già sostenuto le visite mediche e a breve sarà ufficiale. La squadra di Torino lavora anche sul mercato in uscita e punta forte su Holm come alternativa sulla fascia.

Torino, 1 febbraio 2026 – La Juventus ha trovato il suo vice Yildiz. Si sa, il calciomercato è fatto sempre di sorprese e una è arrivata nella tarda serata di ieri, con l’accordo tra bianconeri e Nizza per il passaggio di Jeremie Boga alla corte di Luciano Spalletti. Sarà l’ivoriano, ex Sassuolo e Atalanta, a dare fiato al numero 10, che fino a oggi era stato spremuto dal tecnico sui due fronti caldi tra Serie A e Champion League, ma da febbraio in avanti la Juventus avrà bisogno di maggiori rotazioni per cercare di far rifiatare il talento turco, così nella notte è arrivato il sì delle parti in causa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz.

Questa mattina l’attaccante ex Nizza ha fatto il suo ingresso al J Medical di Torino.

