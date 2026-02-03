Ultimissime Juve LIVE | i retroscena del primo allenamento di Boga e Holm Ecco chi potrebbe sostituire Yildiz

Questa mattina la Juve ha ripreso gli allenamenti, con Boga e Holm subito in campo. I tifosi si chiedono chi prenderà il posto di Yildiz, mentre i giocatori si preparano a una nuova settimana di lavoro. La squadra ha lavorato intensamente sotto gli occhi attenti dello staff, in attesa di novità sulla formazione.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 3 febbraio 2026. Infortunio Yildiz: se il numero 10 dovesse saltare l’Atalanta ecco chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni di Spalletti. Ore 18.54 – Infortunio Yildiz: se il numero 10 dovesse saltare l’Atalanta ecco chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni di Spalletti Juventus, i retroscena del primo allenamento di Boga e Holm: cosa è successo alla Continassa – VIDEO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Questa mattina alla Continassa, Boga e Holm hanno fatto il loro primo allenamento con la Juventus.

La Juventus ha chiuso l’accordo con il Nizza per Jeremie Boga.

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Calciomercato LIVE: ultime trattative e affari, alle 20 la chiusura; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini.

Calciomercato chiuso senza botti: no del Tottenham alla Juve per Kolo Muani, salta Mateta al MilanUltimo giorno di trattative. Spalletti è rimasto senza punta di peso, si accontenta di Boga e Holm. I rossoneri lasciano Mateta al Crystal Palace dopo le ... lastampa.it

Calciomercato live. Juve: attesa per Kolo Muani, Holm a Torino, ufficiale Boga. Milan, caso MatetaI bianconeri cambiano marcia: preso il vice-Yildiz e fatto lo scambio di terzini con il Bologna, ma la vera partita si gioca con Tottenham e Psg. E arriva un ... lastampa.it

