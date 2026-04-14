La Juventus ha deciso di riscattare il giocatore ivoriano, con i numeri che confermano questa decisione. La società ha infatti compiuto l’acquisto al termine del prestito, secondo quanto comunicato ufficialmente. La decisione è stata presa in base alle prestazioni del giocatore durante la stagione e ai dati statistici raccolti. La formula del riscatto è stata definita nel contratto firmato tra le parti, senza ulteriori dettagli pubblici.

di Francesco Spagnolo Boga Juve, i bianconeri hanno deciso di riscattare l’ivoriano e i numeri confermano la scelta di Comolli. L’analisi delle prestazioni del giocatore. La Juve ha deciso: Boga sarà riscattato. Le prestazioni dell’ivoriano hanno convinto i bianconeri e i numeri dell’ex Sassuolo premiano la scelta dei bianconeri. Il dato che balza subito all’occhio riguarda la produzione offensiva. Con 4 gol messi a referto da gennaio, l’ivoriano ha dimostrato di saper vedere la porta con una continuità disarmante. Questa efficacia si riflette in una frequenza gol di 92 minuti, in pratica una rete ogni partita intera disputata. Per una squadra che cerca imprevedibilità sugli esterni, avere un giocatore capace di garantire 0.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga Juve, riscatto deciso: i motivi della scelta dei bianconeri

Boga Juve, l’ivoriano la carta decisiva nella corsa al quarto posto: i numeri premiano la scelta dei bianconeri di puntare su di luidi Redazione JuventusNews24Boga Juve, l’attaccante è sempre più decisivo per i bianconeri e nel giro di qualche settimana ha scalzato nelle gerarchie...

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