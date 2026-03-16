Boga ha stregato la Juventus | nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri dentro al suo magic moment

Jérémie Boga ha attirato l’attenzione della Juventus, passando da un passato difficile al Nizza a diventare un elemento chiave della squadra torinese. Dopo il suo arrivo a Torino, ha dimostrato di essere un protagonista in campo, convincendo tutti che il riscatto sarà automatico. La sua crescita in maglia bianconera ha portato a un momento di grande fiducia da parte del club.

Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Articoli correlati Juventus: l’esperienza di Boga al NizzaJeremie Boga si apre completamente in un’intervista esclusiva a 90min pubblicata il 12 febbraio 2026, alla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter. Juventus, Boga “La Juve mi ha salvato la vita, Nizza un incubo”Ai microfoni di DAZN, Jeremie Boga ha parlato del suo approdo alla Juventus e del drammatico episodio dell’aggressione subita a Nizza. Contenuti e approfondimenti su Boga ha stregato la Juventus nessun... Argomenti discussi: Condò stregato dalla nuova coppia offensiva della Juve | Yildiz ha trovato in Boga un bel complice Sul gol voglio dire questa cosa; Condò: Yildiz ha trovato in Boga un bel complice.