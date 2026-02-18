I Bluvertigo annunciano il tour estivo sold out la data del 14 aprile all’Alcatraz

I Bluvertigo hanno confermato il sold out per il concerto del 14 aprile all’Alcatraz di Milano, causa forte richiesta tra i fan. La band ha deciso di aggiungere nuove date al tour estivo, riscuotendo grande entusiasmo. La vendita dei biglietti si è conclusa in poche ore, lasciando poche possibilità di partecipare. La data di Milano resta tra le più attese di questa stagione. La band si prepara a portare sul palco i brani più amati, mentre i biglietti per le altre tappe stanno andando a ruba.

I Bluvertigo annunciano il sold out per la data del 14 aprile all'Alcatraz di Milano, prodotta da Kashmir Music.Un appuntamento che rappresenta il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano. E mentre Milano si prepara a un evento tutto esaurito, si annunciano le date del tour estivo: i Bluvertigo presentano una nuova locandina fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta un'irriducibile luce oltre il sistema.