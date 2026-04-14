Blocco totale | Anas sbarra il ponte con il cemento isolati i comuni

Un blocco totale della viabilità tra le regioni dell’Abruzzo e del Molise è stato attuato questa mattina. Anas ha collocato blocchi di cemento armato agli accessi del viadotto Sente-Longo, rendendo impossibile il transito diretto verso le aree dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese. La decisione ha portato alla chiusura completa dei collegamenti tra i due territori, isolando i comuni coinvolti.

Blocco totale della viabilità tra Abruzzo e Molise: Anas ha posizionato massicci blocchi in cemento armato agli accessi del viadotto Sente-Longo, impedendo ogni tipo di transito verso l’Alto Molise e l’Alto Vastese. La misura reattiva dell’ente gestore segue i tentativi di alcuni residenti di ripristinare il passaggio, ma la decisione ufficiale nega qualsiasi possibilità di apertura, anche parziale, per garantire la sicurezza strutturale. Barriere pesanti e tensioni sociali lungo il confine regionale. Il paesaggio attorno al ponte che collega Castiglione Messer Marino a Belmonte del Sannio è mutato drasticamente nelle ultime ore. Dove prima si trovavano semplici transenne, ora svettano barriere di cemento simili a quelle impiegate per la protezione antiterrorismo, rendendo di fatto il viadotto una struttura blindata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco totale: Anas sbarra il ponte con il cemento, isolati i comuni Leggi anche: Ponte Colorno-Casalmaggiore: prosegue il confronto con Anas Tocca il blocco in cemento e vola a ruote all'ariaAttimi di paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio, in via Val di Fiemme ad Ora, in direzione Montagna: un’auto ha perso il controllo,...