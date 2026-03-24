Il confronto tra le autorità locali e Anas continua per ottenere dettagli tecnici sul nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore. È stata confermata la volontà di mantenere aperto al traffico il ponte Verdi, situato tra Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po, senza prevedere chiusure. La discussione si concentra sulle caratteristiche e sui lavori relativi alla nuova struttura.

Il 13 aprile la Provincia di Parma fornirà i chiarimenti tecnici richiesti. Ponte Verdi: non ci saranno chiusure al traffico La Provincia di Parma ha ricostruito tutti i passaggi che, negli ultimi mesi, hanno riguardato il nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore la cui realizzazione – opera da 300 milioni di euro – sarà in carico ad Anas. “Abbiamo consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad Anas ad inizio settembre – spiega Fadda -. Il 23 dicembre Anas ci ha chiesto alcuni approfondimenti. I tecnici si sono incontrati il 22 di gennaio ed il 13 aprile saremo nelle condizioni di fornire tutte le informazioni richieste.... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Montagna: prosegue confronto con Regioni, prossima settimana nuova proposta Calderoli

Ponte, Salvini: "Non serve nuova gara, prosegue dialogo con Unione Europea"In Senato si parla di ponte sullo Stretto in attesa della nuova delibera Cipess con cui il governo intende rispondere ai rilievi della Corte dei...

Approfondimenti e contenuti su Ponte Colorno Casalmaggiore prosegue il...

Discussioni sull' argomento Ponte Colorno-Casalmaggiore: prosegue il confronto con Anas; Caso Garlasco, Tg1: perizia di Cattaneo ipotizza nuovo orario della morte di Chiara Poggi.

Ponti sul Po, confronto Parma-Cremona. Per il Verdi confermato no chiusure al trafficoIl confronto con Anas che prosegue per fornire tutti gli approfondimenti tecnici in merito al nuovo ponte sul Po ... cremonaoggi.it

Casalmaggiore, nuovo ponte sul Po: a che punto è il progetto?Casalmaggiore, 10 dicembre 2025 – Il ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno è un’infrastruttura troppo importante, il cui iter progettuale è già partito, ma i tempi non sono immediati. A questo ... ilgiorno.it

Le Province di Parma e Cremona si sono incontrate a Palazzo Giordani per fare il punto sul nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore e sui lavori in corso al ponte Verdi. Parma ha illustrato l’iter tecnico: il progetto da 300 milioni è stato consegnato ad A - facebook.com facebook