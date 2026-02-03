Tocca il blocco in cemento e vola a ruote all' aria

Un’auto ha perso il controllo nel pomeriggio di ieri in via Val di Fiemme, ad Ora. La vettura si è schiantata contro un blocco di cemento e si è ribaltata a ruote all’aria. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’incidente ha causato momenti di paura tra i passanti. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona.

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio, in via Val di Fiemme ad Ora, in direzione Montagna: un'auto ha perso il controllo, schiantandosi contro il blocco in cemento che delimita il lato della strada, finendo per ribaltarsi a ruote all'aria. Il conducente, rimasto ferito seppur in maniera non eccessivamente grave dopo il sinistro, è riuscito a liberarsi in maniera autonoma. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Ora, seguiti a ruota da un'auto dei carabinieri, dal servizio stradale e dal rimorchio per recuperare la macchina ribaltata, così come dai sanitari della Croce Bianca.

