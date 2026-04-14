Blocco nei laboratori Marche | allarme per i ritardi nei referti

Nelle province di Fermo e Ancona si registra un blocco nei laboratori di anatomia patologica, che sta causando ritardi nei referti. Il consigliere regionale del Partito Democratico ha segnalato questa situazione, evidenziando un'interruzione nelle attività di questi laboratori. La problematica ha avuto ripercussioni sulla gestione delle pratiche sanitarie in queste aree.

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, ha denunciato un blocco operativo nei laboratori di anatomia patologica che sta colpendo la sanità nelle province di Fermo e Ancona. La questione riguarda il ritardo nella consegna dei referti istologici, una criticità segnalata dai vertici dell'opposizione già tra febbraio e aprile, ma risolta dalla Giunta solo dopo l'attivazione di controlli ispettivi parlamentari. L'impatto diretto sulla salute dei cittadini marchigiani La ge .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco nei laboratori Marche: allarme per i ritardi nei referti Card docenti precari, l’allarme del Tar: i ritardi nei pagamenti moltiplicano i costi per lo Stato, ricorsi passati da circa 1200 a 2000Il presidente del Tar Emilia-Romagna segnala un'impennata di ricorsi dovuta al mancato pagamento della card ai docenti precari. Leggi anche: Gita fuori porta nei castelli, nei palazzi e nei borghi medievali (a porte aperte)