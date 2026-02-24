Card docenti precari l’allarme del Tar | i ritardi nei pagamenti moltiplicano i costi per lo Stato ricorsi passati da circa 1200 a 2000

Il presidente del Tar Emilia-Romagna evidenzia che l’aumento dei ricorsi, passato da circa 1200 a 2000, deriva dai ritardi nei pagamenti della card ai docenti precari. La causa principale risiede nel mancato rilascio tempestivo delle carte, che ha causato difficoltà economiche ai docenti e ha portato a un aumento delle spese legali per lo Stato. La situazione si aggrava ogni giorno che passa, creando tensioni tra le parti coinvolte.

Il presidente del Tar Emilia-Romagna segnala un'impennata di ricorsi dovuta al mancato pagamento della card ai docenti precari. Questo sistema irrazionale ingolfa i tribunali e moltiplica i costi per lo Stato.