Intelligence satellitare e intercettazione delle navi | come funziona il blocco Usa sullo Stretto di Hormuz
Le autorità statunitensi hanno annunciato l'avvio di un blocco totale del traffico marittimo in entrambe le direzioni nei pressi dello Stretto di Hormuz, interessando i porti iraniani e le rotte che transitano in quella zona. L'operazione coinvolge strumenti di intelligence satellitare e sistemi di intercettazione delle navi, utilizzati per monitorare e controllare ogni movimento dei natanti in transito. La decisione si traduce in un'interruzione completa delle attività di navigazione legate a quella regione.
L'ora cruciale è arrivata. È iniziato il blocco statunitense dell'intero traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani, e transitante dallo Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha parlato di un blocco "imparziale contro le navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle zone costiere iraniane, compresi tutti i porti iraniani sul Golfo Persico e sul Golfo di Oman". Cosa vuol dire? Semplice: le imbarcazioni che d'ora in avanti entreranno o usciranno dall'area sottoposta al blocco senza autorizzazione saranno soggette a "intercettazione, dirottamento e cattura". Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla mossa decisa da Donald Trump.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz.
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