Le autorità statunitensi hanno annunciato l'avvio di un blocco totale del traffico marittimo in entrambe le direzioni nei pressi dello Stretto di Hormuz, interessando i porti iraniani e le rotte che transitano in quella zona. L'operazione coinvolge strumenti di intelligence satellitare e sistemi di intercettazione delle navi, utilizzati per monitorare e controllare ogni movimento dei natanti in transito. La decisione si traduce in un'interruzione completa delle attività di navigazione legate a quella regione.

L'ora cruciale è arrivata. È iniziato il blocco statunitense dell'intero traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani, e transitante dallo Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha parlato di un blocco "imparziale contro le navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle zone costiere iraniane, compresi tutti i porti iraniani sul Golfo Persico e sul Golfo di Oman". Cosa vuol dire? Semplice: le imbarcazioni che d'ora in avanti entreranno o usciranno dall'area sottoposta al blocco senza autorizzazione saranno soggette a "intercettazione, dirottamento e cattura". Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla mossa decisa da Donald Trump.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intelligence satellitare e intercettazione delle navi: come funziona il blocco Usa sullo Stretto di Hormuz

Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz.

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