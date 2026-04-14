Blocco di Hormuz | Panama allerta sui rincari e difende il commercio

Il governo di Panama ha condannato la chiusura dello stretto di Hormuz, un passaggio marittimo chiave per il commercio mondiale. La decisione arriva in un contesto di crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, che hanno portato a preoccupazioni sui possibili rincari nei costi del trasporto marittimo. Il paese ha ribadito la sua posizione di difesa del traffico commerciale internazionale e ha espresso preoccupazione per le ripercussioni economiche globali.

Il governo di Panama ha espresso una ferma condanna nei confronti della chiusura dello stretto di Hormuz, un passaggio marittimo fondamentale per il commercio globale, a seguito delle crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il ministro degli Esteri, Martínez-Acha, ha ribadito l’inaccettabilità di utilizzare tale rotta come leva negoziale tra le due potenze, auspicando il raggiungimento di un accordo che riporti la pace nella regione. L’impatto sui costi energetici e le misure di salvaguardia. La paralisi del transito navale, scatenata dal blocco ordinato dalla presidenza statunitense e dalle conseguenti minacce di ritorsione da parte dell’Iran, sta già producendo effetti tangibili sulle economie mondiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco di Hormuz: Panama allerta sui rincari e difende il commercio Leggi anche: Non solo Hormuz. Dalle navi russe ferme nel Mar Baltico alla siccità nel Canale di Panama, così si inceppano le rotte del commercio globale Il Pakistan si difende dalla crisi in Medio Oriente con il fotovoltaico: milioni di pannelli solari sui tetti contro il petrolio fermo a HormuzMentre le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a minacciare le forniture globali di petrolio c’è un paese molto vicino al Medio Oriente che è... Argomenti più discussi: Anche Panama condanna il blocco di Hormuz; Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatum; Anche Panama condanna il blocco di Hormuz; Hormuz, ecco chi guadagna dalla chiusura dello Stretto (e come aggira il blocco tra oleodotti e porti). Blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Trump è in vigore: "Pronti ad eliminare navi che lo forzeranno" Il Centcom conferma l'applicazione "imparziale" ai porti iraniani Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Scatta il blocco dello Stretto di Hormuz imposto da Trump: come funziona e quali conseguenze avrà (anche per noi) x.com