Non solo Hormuz Dalle navi russe ferme nel Mar Baltico alla siccità nel Canale di Panama così si inceppano le rotte del commercio globale

Le rotte commerciali globali stanno affrontando diversi ostacoli in questo periodo. Nel Mar Baltico, alcune navi russe sono rimaste ferme, mentre nel Canale di Panama si registra una grave siccità che ne limita la navigazione. Questi eventi stanno contribuendo a rallentare il flusso di merci e a creare tensioni sui mercati internazionali. La situazione si aggiunge alle tensioni nello Stretto di Hormuz, controllato dall’Iran, dove la chiusura dello stretto ha causato aumenti dei prezzi del petrolio.

Da settimane, gli occhi di tutto il mondo sono puntati sullo Stretto di Hormuz. È dalla chiusura di quello stretto passaggio d’acqua, controllato dall’Iran, che hanno origine gli aumenti del prezzo del petrolio e i timori di restare senza carburante per il trasporto aereo. Eppure, a guardare bene, Hormuz non è l’unica via marittima che rischia di rimanere bloccata. Una situazione ben diversa, ma altrettanto delicata, si sta verificando nel Golfo di Finlandia, un’insenatura situata nella parte orientale del Mar Baltico, che arriva fino a San Pietroburgo, in Russia. L’ingorgo di navi russe nel Golfo di Finlandia. Negli ultimi mesi, il Golfo di Finlandia è diventato teatro di una crescente tensione tra Russia e Paesi Nato, in un contesto già segnato dalla guerra in Ucraina.🔗 Leggi su Open.online Hormuz nel caos: mille navi bloccate e petrolio a rischio. Possibili contraccolpi su bollette, carburanti e commercio globaleL’escalation militare in Medio Oriente si riflette sempre più anche sull’economia mondiale. Stretto di Hormuz, la crisi fa crescere il Canale di Panama: ecco perché ora le rotte commerciali globali potrebbero cambiareLa guerra in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbero avere effetti significativi sulle rotte del commercio marittimo mondiale.