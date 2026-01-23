Cesa blitz contro il gioco illegale | controlli in una sala slot scattano denunce e sanzioni

A Cesa, Carabinieri e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno condotto un'operazione di controllo in una sala slot, riscontrando undici apparecchi irregolari. L'intervento si inserisce nell'ambito di un’azione volta a contrastare il gioco illegale, con conseguenti denunce e sanzioni per i gestori. L’attività prosegue per garantire il rispetto delle normative e tutelare i consumatori.

Operazione congiunta a Cesa tra Carabinieri e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: individuate undici slot machine irregolari in una sala giochi di via del Caravaggio. Denunciato il titolare e multe per oltre 120mila euro. Un pomeriggio di controlli mirati ha riportato l’attenzione sul tema del gioco illegale a Cesa, in provincia di Caserta. Nella giornata di ieri, 22 gennaio 2026, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione congiunta lungo via del Caravaggio, rafforzando la presenza dello Stato a tutela della legalità economica. I controlli si sono concentrati su una sala slot, oggetto di verifiche specifiche per accertare il rispetto della normativa vigente in materia di apparecchi da gioco. 🔗 Leggi su 2anews.it

