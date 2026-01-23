A Cesa, Carabinieri e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno condotto un'operazione di controllo in una sala slot, riscontrando undici apparecchi irregolari. L'intervento si inserisce nell'ambito di un’azione volta a contrastare il gioco illegale, con conseguenti denunce e sanzioni per i gestori. L’attività prosegue per garantire il rispetto delle normative e tutelare i consumatori.

Operazione congiunta a Cesa tra Carabinieri e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: individuate undici slot machine irregolari in una sala giochi di via del Caravaggio. Denunciato il titolare e multe per oltre 120mila euro. Un pomeriggio di controlli mirati ha riportato l’attenzione sul tema del gioco illegale a Cesa, in provincia di Caserta. Nella giornata di ieri, 22 gennaio 2026, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione congiunta lungo via del Caravaggio, rafforzando la presenza dello Stato a tutela della legalità economica. I controlli si sono concentrati su una sala slot, oggetto di verifiche specifiche per accertare il rispetto della normativa vigente in materia di apparecchi da gioco. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Cesa, blitz contro il gioco illegale: controlli in una sala slot, scattano denunce e sanzioni

Leggi anche: Controlli interforze al servizio di una "movida sicura": scattano sanzioni e denunce

Leggi anche: Controlli a tappeto nelle attività commerciali: denunce e sanzioni per occupazioni abusive e allaccio idrico illegale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Cesa, il Tribunale assolve il sindaco Enzo Guida e Erika Maria Alma; Cesa, il sindaco Enzo Guida assolto con formula piena: cadono le accuse di maltrattamenti.

Daspo sospesi dopo il corteo pro Pal, Meloni all’attacco dei giudici: “Mortificato il lavoro della polizia” https://www.blitzquotidiano.it/politica/daspo-sospesi-dopo-il-corteo-pro-pal-meloni-allattacco-dei-giudici-mortificato-il-lavoro-della-polizia-3766426/ - facebook.com facebook