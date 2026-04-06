Il fine settimana di aprile vedrà due eventi dedicati al lusso Made in Italy nelle città di Segrate e Monza. Il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® organizzerà le sue boutique a cielo aperto, portando in questi luoghi una selezione di prodotti di artigianato e moda di alta gamma. L’appuntamento si svolgerà rispettivamente il 11 e il 12 aprile, con esposizioni di articoli provenienti da diverse realtà italiane.

Il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® porterà le sue boutique a cielo aperto a Segrate sabato 11 aprile e a Monza domenica 12 aprile 2026, offrendo una selezione di artigianato Made in Italy e moda di alta gamma. L’evento si svolgerà con orario continuato dalle 8 alle 19, indipendentemente dalle condizioni meteo. Sabato 11 aprile l’appuntamento sarà fissato a Segrate, tra Via Roma e Via XXV Aprile, mentre domenica 12 aprile le attività si sposteranno a Monza, in Piazza Cambiaghi, nei pressi del Duomo. Questa manifestazione itinerante rappresenta un ritorno molto atteso per i residenti della zona milanese e monzese, che hanno richiesto ripetutamente la presenza di questo format. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lusso Made in Italy a Segrate e Monza: l’evento dell’11 e 12 aprile

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