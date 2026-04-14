Binaghi | Malagò l' uomo delle riforme? Mi viene da sorridere

Il presidente di una società sportiva ha commentato con un sorriso le affermazioni di un dirigente sportivo riguardo alle riforme nel calcio italiano. Ha ricordato che ci fu un'opportunità di cambiamento strutturale otto anni fa, ma questa occasione sarebbe stata perduta proprio durante la presidenza di Malagò. Le dichiarazioni sono state rese pubblicamente e fanno riferimento a decisioni e opportunità passate nel mondo dello sport nazionale.

AGI - "L'occasione per cambiare strutturalmente il calcio italiano c'è stata otto anni fa, ma è stata persa proprio con Malagò '". Così il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, rispondendo a una domanda sulla Figc e sulla candidatura dell'ex presidente del CONI Giovanni Malagò indicato dalla Lega Serie A come candidato alla presidenza della federazione. "Quando non si riusciva a eleggere il presidente della Federcalcio - ha aggiunto Binaghi - Malagò propose un commissariamento totale. Io intervenni dicendo che era sbagliato: serviva un commissariamento ad acta solo per modificare lo statuto, senza ingerenze nella gestione".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Binaghi: "Malagò l'uomo delle riforme? Mi viene da sorridere" Leggi anche: “Mare fuori? È stato un po’ strano vedere la gente che mi fissava per strada. Il gossip mi fa sorridere, sono innamorato da 2 anni”: così Matteo Paolillo "L’Italia delle Professioni", il confronto promosso da FdI su riforme, sanità e centralità delle competenzeSi è svolto ieri all’Airport Hotel di Catania il convegno dal titolo “L’Italia delle Professioni”, promosso dal dipartimento libere professioni di...