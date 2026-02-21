L’Italia delle Professioni il confronto promosso da FdI su riforme sanità e centralità delle competenze
Si è svolto ieri all’Airport Hotel di Catania il convegno dal titolo “L’Italia delle Professioni”, promosso dal dipartimento libere professioni di Fratelli d’Italia, diretto dall’onorevole Marta Schifone, insieme ai coordinamenti regionale e provinciale di FdI Catania. Un momento di confronto tra istituzioni, ordini professionali, università e rappresentanze di categoria, con l’obiettivo di riaffermare la centralità del mondo delle libere professioni nel sistema economico e sociale italiano e affrontare le principali sfide del settore: tutele, accesso alle professioni, semplificazione burocratica, valorizzazione delle competenze e difesa del modello professionale italiano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania: Fratelli d’Italia a confronto su lavoro e professioni, tra burocrazia, competenze e formazione universitaria.A Catania, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un confronto su lavoro e professioni, dopo aver riscontrato molte lamentele da parte di giovani e imprenditori riguardo alla burocrazia e alle difficoltà di accesso alle competenze richieste.
