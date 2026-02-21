L’Italia delle Professioni il confronto promosso da FdI su riforme sanità e centralità delle competenze

Ieri all’Airport Hotel di Catania si è tenuto il convegno “L’Italia delle Professioni”. L’evento, promosso dal dipartimento libere professioni di Fratelli d’Italia e coordinato dall’onorevole Marta Schifone, ha coinvolto rappresentanti regionali e provinciali del partito. I partecipanti hanno discusso di riforme, sanità e dell’importanza delle competenze professionali nel Paese. Durante l’incontro sono stati presentati vari interventi e proposte concrete per migliorare il settore. La discussione proseguirà nelle prossime settimane.

Si è svolto ieri all’Airport Hotel di Catania il convegno dal titolo “L’Italia delle Professioni”, promosso dal dipartimento libere professioni di Fratelli d’Italia, diretto dall’onorevole Marta Schifone, insieme ai coordinamenti regionale e provinciale di FdI Catania. Un momento di confronto tra istituzioni, ordini professionali, università e rappresentanze di categoria, con l’obiettivo di riaffermare la centralità del mondo delle libere professioni nel sistema economico e sociale italiano e affrontare le principali sfide del settore: tutele, accesso alle professioni, semplificazione burocratica, valorizzazione delle competenze e difesa del modello professionale italiano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

